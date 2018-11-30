تعرفوا إلى المنتجع الذي يوفر أفضل المناظر في العالم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

- "ذا هانغينغ غاردنز أوف بالي" هو منتجع فاخر في وسط الغابة في بالي في أندونيسيا.

- يضمَ المنتجع 44 فيلا ومسبح بطابقين، وقد حاز على لقب "أكثر المناظر الخلابة" ضمن جوائز الفنادق الفاخرة لعام 2018.

- تتراوح الإقامة في الفندق بين 645 دولار و6200 دولار في الليلة.

إليكم التفاصيل:

حازَ منتجعٌ "ذا هانغينغ غاردنز أوف بالي" يقع في وسط حدائق "بالي المعلّقة" في أندونيسيا على لقب "اكثر المناظر الخلابة"، ضمن جوائز الفنادق البوتيكية الفاخرة في دورتها الثامنة للعام 2018. ويقع المنتجع وسط الغابة، ويتميّز بإطلالته المميزة على الوادي إلى جانب الغابات المطيرة المحيطة به.

وفي العام 2005، انتهت أعمال تشييد المنتجع، وقد تمّ بناؤه على سفح جبل، ويتكوّن من 44 فيلا خاصة ومسبح بطابقين، وتتوفر الإقامات فيه بأسعار متنوعة ابتداءً من 445 دولاراً في الليلة الواحدة، وتصل إلى 6200 دولار لليلة في فندق "هايدن بالاس" مع باقة كاملة من خدمات الرفاهية.

ويوفر الفندق لضيوفه إمكانية الوصول إلى فيلا فاخرة مساحتها 21000 قدم مربع، مزودة ببار خاص ومطعم ومطبخ وصالة. إلاّ أنّ الجانب المذهل في هذا الفندق هو وجوده في قلب الطبيعة، وقد تم تصميمه ليكون مندمجاً مع الطبيعة المحيطة به، إذ يحتوي على باحات ومساحات خارجية تبرز جمال الطبيعة.

ومع هذا، فإنّ تصاميم البرك الموجودة في المكان توفر مناظر شاملة للغابة المحيطة، كما أن الطريقة التي تتكدس فيها المسابح تجعلها تبدو وكأنها تطفو فوق الغابة، خلال النهار والليل.

وعرفت بالي منذ فترة طويلة كوجهةٍ سياحية رائعة وبمنتجعاتها الفاخرة، وتشتهر بحمامات غوص سكوبا.

وسميت الجزيرة البركانية (بالي) من قبل موقع "بيزنس إنسايدر" بالمكان الأكثر زيارة في كل من 2017 و 2018.

مصدر الصور والخبر: businessinsider

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