بحسب تصنيف QS.. تعرفوا إلى أفضل الجامعات حول العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد إنهاء المرحلة الدراسية الثانوية، يبدأ الطلاب رحلة بحثهم عن الجامعة الأفضل لإستكمال دراستهم الأكاديمية. فهنا تكون البداية على درب النجاح الأكاديمي والمهني، من خلال اختيار الجامعة المناسبة. وفي هذا الصدد، ثمة خطوات عديدة يمكن أن تساعد الطالب في عملية الاختيار، منها البحث عن ترتيب الجامعة في جداول التصنيف السنوية الصادرة من كبرى المؤسسات التعليمية.

إلى جانب ذلك، يبرز تصنيفان رئيسان، يساعدان الطالب في عملية الاختيار، هما: التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية، وتصنيف QS لأفضل 1000 جامعة عالمية. وسنستعرض لكم فيما يلي أفضل 8 جامعات حول العالم وفقاً لتصنيف QS الذي يعتمد على معايير مختلفة لترتيب الجامعات أهمها: السمعة الأكاديمية للجامعة، جودة الطاقم الأكاديمي، جودة التعليم والبحث العلمي، وقدرتها على استقطاب الطلاب الأجانب.

أمّا الجامعات الـ10 الأولى فهي:

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

للسنة السادسة على التوالي، يتصدَّر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تصنيف QS لأفضل جامعات العالم، وإضافة إلى امتلاكه سمعة طيبة بالتخصصات المتعلقة بالهندسة والفيزياء. أصبح المعهد أيضاً مهتماً بمجالات أخرى مثل الفنون، العلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية.

جامعة ستانفورد

حافظت جامعة ستانفورد الأمريكية على مركزها الثاني ضمن تصنيف QS، وتعد من أبرز وأشهر الجامعات الأمريكية على الإطلاق. تعتمد هذه الجامعة على الإنتقائية، حيث تقبل 7% فقط من إجمالي الطلاب المتقدمين إليها، وخرَّجت عدداً كبيراً من رواد الأعمال الذين اتجهوا إلى وادي السيليكون.

جامعة هارفارد

أقدم معهد أكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يعود تاريخ تأسيس هارفارد إلى عام 1636، ودائماً ما تحتل المراكز الأولى في كل النشرات المتعلقة بتصنيف الجامعات.

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا California Institute of Technology

اختير هذا المعهد ضمن أفضل خمس جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية للعام الثاني على التوالي، ويوفر مجموعة كبيرة من التخصصات والبرامج الدراسية، كما يمتلك سمعة طيبة عندما يتعلق الأمر بالمجالات العملية والتقنية بشكل عام.

جامعة كامبريدج

جاءت جامعة كامبريدج البريطانية في المركز الخامس، وتعدُّ ثاني أقدم جامعة في العالم بعد أكسفورد، حيث تأسست عام 1209م. خرَّجت كامبريدج 65 عالماً، نالوا جائزة نوبل، وهو أعلى رقم من العلماء والباحثين من جامعة واحدة حققوا هذه الجائزة.

جامعة أوكسفورد

هي أول جامعة في العالم، وتحتل المركز السادس في تصنيف QS. توجد في جامعة أكسفورد أكثر من 30 كلية مختلفة، حيث يمكن للطالب اختيار الاختصاص الذي يريده، وتبلغ نسبة القبول فيها 17.7%.

كلية لندن الجامعية

تأتي كلية لندن الجامعية في المركز السابع في تصنيف QS، وجاءت ضمن الجامعات العشر الأولى في اختصاصات عدة منها: الطب، وطب الأسنان، والجغرافيا، وعلم النفس والصيدلة.

كلية لندن الإمبراطورية

تتميز كلية لندن الإمبراطورية باختصاصاتها التقنية والعلمية، فضلاً عن كلية إدارة الأعمال، وقد جاءت الجامعة ضمن المراكز العشرة الأولى في اختصاصات: الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبيعية والبيئية، وتحتل الجامعة المركز الـ 20 عالمياً من جهة توظيف المتخرجين فيها. كل هذه العوامل جعلتها تأتي في المرتبة الثامنة ضمن تصنيف QS.

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