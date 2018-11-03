11 صورة ستجعلك ممتناً لوجود الانترنت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (buzzfeed)

الانرنت بالتأكيد فتح لنا آفاقاً عدة ، وأصبح العالم كله بين يديك عبر شاشة هاتف الصغيرة .. هنا جمعنا لكم بعض أطرف وأغرب الصور التي لم تكن لتعرف عنها لولا وجود الانترنت ..

1. لو لم يكن هناك انترنت لم نكن لنرى هذه الصورة العجيبة ذات التكامل الغريب بين رأس القطة وصاحبها !

2. لولا الانترنت ما كنا سنتفاجأ كما تفاجأ ستيف !

3. ولولا الانترنت لم نكن لنعرف عن جنون البعض الجامح !

4. لولا الانترنت لم نكن لنعرف معنى نظرات الحب الحقيقية .

5. لولم يكن هناك انترنت لم نكن لتعرف سبب احتفاظ هذا الرجل بغطاء الهاتف الفروي الزهري هذا !

6. لو لم يكن هناك انترنت كنا سنظن أن لا أحد آخر في السيارة .

7. لولا الانرنت ما كنا تعرفنا على اهتمامات الأخرين الغريبة .

8. لولا الانترنت كانت ستفوتنا لحظات مهمة كهذه ..

9. لولا الانترنت كنا لن نعرف بوجود أشخاص ظرفاء كهذه السيدة .

10. لو لم يكن هناك انترنت لم نكن لتلاحظ هذه المصادفة العجيبة .

11.لولا وجود الانترنت لكنا لم نر عجيب أفعال الآخرين .

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