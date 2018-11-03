بعض الديناصورات وضعت بيوضا ملونة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير لعلماء عن إن بعض الديناصورات وضعت بيضا ملونا ومرقطا ومنقطا ويتميز بأشكال ملونة كالأزرق والبني، وهو إكتشاف قد يخالف فكرة أن بعض هذه السمات الاستثنائية نشأت مع الطيور.

ورصد تحليل شمل 12 من حفريات قشور بيض ديناصورات من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية نفس اللونين الموجودين في بيض الطيور الملون في مجموعة من الديناصورات آكلة اللحوم.

والديناصروات آكلة اللحوم هي "فيلوسيرابتور" أم الديناصورات الصغيرة ذات الريش فتعتبر أسلاف الطيور.

وقالت عالمة الحفريات بجامعة ييل جاسمينا وايمن والتي قادت فريق الدراسة المنشورة بدورية نيتشر "اكتشفنا أن لون البيض ليس سمة مميزة للطيور في زمننا المعاصر لكنه تطور في أسلافها من الديناصورات غير الطائرة, دراستنا تغير بشكل جذري فهمنا لتطور لون البيض وتضيف لونا لأعشاش الديناصورات في ’العالم الجوراسي‘ الحقيقي".

وتطورت الطيور من ديناصورات يومانيرابتوران في العصر الجوراسي. وأقدم طائر معروف يدعى أركيوبتركس وعاش قبل حوالي 150 مليون سنة في ألمانيا.

وكانت ديناصورات يومانيرابتوران، وهي جزء من مجموعة أكبر من الديناصورات آكلة اللحوم ذات القدمين، بشكل عام صغيرة وتشبه الطيور ومغطاة بريش ملون.

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