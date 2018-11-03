أفضل 17 منشورا عن الكلاب هذا الأسبوع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed )

هل أنتم من محبي الكلاب؟ جمعنا لكم هذا الأسبوع أظرف 17 منشورا حول الكلاب، كانت الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع.

1. هذا الجرو الصغير أرعبنا جميعاً

2. هذا الكلب المعالج التقط صورته

3. الكلب ذو الثلاثة أقدام يرتدي زي حامل الكاميرا ( ترايبود )

4. وهذا كلب فنان

5. ألم يجعلك هذا الجرو تتمنى لو كانت لك ارسالية في طريقه

6. هي مسأله ثقة

7.هنا لدينا عدد مخالب كلب ضعف أي كلب آخر

8. هذه السيدة بدلت رأسها برأس كلبها من أجل الهالوين

9. هذا الجرو أثبت أنه لطيف ومهذب بنظراته فقط .

10. هو يجيد التوازن حقاً !

11. هو قال عوووو

12. هذه الجراء الصغيرة متنكرة على شكل حبات ناغيتس ذهبية !

13. كلاب الانقاذ الخارقة

14. هذه الكلبة خرجت من أجل " خدعة أم حلوى " ، وقد تنكرت كممسحة !

15. أخيراً عرفنا من هو سارق الأحذية ومن يقوم بالتستر عليه !

16. احزوا بماذا تنكرت هذه الكلاب ؟

17. وهذه ريمي.. وهي مثالية جداً

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