مخلوق غريب يرعبُ فتاة على الشاطئ.. هذا ما فعلته (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثرت فتاة تدعى هانّا ماري، من سكان كرايستشيرش في نيوزلندا، أثناء تنظفيها الشاطئ، على بقايا مخلوق غريب، تمثلت بهيكل عظمي. وللوهلة الأولى، بدأت ماري بالصراخ من شدة حالة الرعب التي سيطرت عليها.

ووفق ما صرّحت ماري لصحيفة "نويزيلند هيرالد"، فإنّها "كانت تقوم بتنظيف الشاطئ بعد عاصفة شديدة، حتى وقع نظرها على جسم غريب على الرمال. في البداية ظنّت أن ما رأته مجرد قطعة من الخشب أو كيس بلاستيكي، لكنها اكتشفت أنّ هذا الجسم هو هيكل عظمي غريب". وتقول: "أول ما فكرت به هو أنه شيء فضائي، وأياً كان هذا المخلوق، فقد كان يمتلك مخالب في جناحيه، ولديه حاضنتان (تركيب تشريحي يوجد في ذكور بعض مجموعات من الحيوانات مثل الحشرات والأسماك، ويستخدم للتزاوج)، بالإضافة إلى ذيل طويل ورأس مستطيل وأنياب حادة، وهي أوصاف قد تشكل كابوساً وفقا لمعايير البعض".

وتمكنت ماري من حمل الهيكل العظمي معها بعدما كانت مترددة للقيام بذلك خوفاً من أن يكون ساماً. وبعد ذلك، قامت ماري بتحميل صور الهيكل على فيسبوك، وانهالت التعليقات التي بدأت بتخمين نوع الهيكل.

إلاّ أنّ الدكتور مالكوم فرانسيس دحض كل التخمينات، مؤكداً أنّ "هذا الملخوق هو ذكر Dipturus nasutus AKA، وهو نوع عنيف من فصيلة الورنكية / الورانك.

مصدر الصورة: hanna mary/facebook

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