في حديقة حيوان برلين زرافة صغيرة تأسر قلوب الزوار (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

افتتحت حديقة حيوان برلين Berlin Zoo في أغسطس/آب عام 1844م في قلب مدينة برلين في حي شارلوتنبورغ على بعد دقائق من النصب التذكاري والمعلم السياحي الأبرز في المدينة "عمود النصر".

بفضل الملك فريدريك وليام الثالث وشغفه الكبير بالحيوانات الغريبة وضع الأساس لحديقة حيوان برلين لتكون أول حديقة حيوان في المانيا والتاسعة حول العالم. تضم حديقة حيوان برلين مجموعة مميزة ونادرة من الحيوانات وخاصة تلك التي يبحث الجميع لرؤيتها مثل الدب القطبي، والباندا العملاقة.

إلا أن بطلتها الأشهر في الآونة الأخيرة كانت زرافة صغيرة، تجري وتمرح في مروجها، آسرة قلوب الزوار الذين أتى معظمهم خصيصا لرؤيتها بعد أن ذاع صيتها، وانتشرت الآلاف من المقاطع المصورة لها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتبلغ مساحة حديقة الحيوان 34 هكتارا، وتضم حوالي 17 الف من الأنواع المختلفة للحيوانات. تستقبل الحديقة سنويًا اكثر من 3 ملايين زائر من جميع انحاء العالم.

إقرأ المزيد:

كلب لطيف يقدم الدعم المعنوي للعبته أثناء غسلها (فيديو)

صورة تلقى رواجا عالميا وصاحتبها تقول أنها لأسدين "يضحكان"