شاهد بالفيديو قط يمارس تمارين شد المعدة بطريقة مذهلة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أذهل مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، اذ تم رصد هرّ يمارس تمارين رياضية تحت احدى السيارات في الصين.



وتظهر اللقطات الغريبة التي صورّت في موقف للسيارات في بكين الأسبوع الماضي كيف قام القط الأبيض بممارسة تقنية مثيرة للإعجاب تماماً كتلك في التمارين الجسدية.



إذ كان قد وضع مخلبين على الجهة الخلفية للسيارة وراح يقوم بحركة مطابقة لتمرين شدّ المعدة، واستمر الأمر لمدة دقيقتين.





ونال المقطع القصير الذي تم تحميله مؤخرا أكثر من 17000 إعادة نشر بيوم واحد.

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