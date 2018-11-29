دراسة تكشف القواسم المشتركة الكبرى بين الأثرياء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

المجتمع طبقات، وفي كل طبقة منه تجد أن قواسم مشتركة تحكم العلاقة أو الشبه بين أفرادها، المثقفون لديهم ذات الإهتمامات والسمات الشخصية مثلا، والعسكريون والأكاديميون وهكذا دواليك.

وإذا كنت تحاول توفير المال دون جدوى، فلا بد أنك تفتقر إلى هذه السمات الشخصية الأساسية، وفقا لدراسة جديدة. فقد وجد باحثو جامعتي مونستر وماينز، أن الأغنياء يميلون إلى الاستقرار والمرونة والقدرة على التحكم بحياتهم، بينما يركزون على أنفسهم أكثر من غيرهم.

وقال الدكتور ماركوس ليكلت، الذي قاد الدراسة: "على الرغم من تأثير أصحاب الثروات الكبيرة على المجتمع، إلا أن الأدلة حول شخصياتهم نادرة نوعا ما. وتركز الدراسة على الطريقة الاجتماعية أو المعادية للمجتمع. وأردنا اكتشاف ما إذا كانوا يختلفون عن بقية الناس عموما، وفي حال كان الأمر كذلك،

وشملت الدراسة 130 شخصا من أصحاب الملايين الألمان، حيث تناولت خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية وشخصياتهم. وتمت مقارنة إجاباتهم مع مسح أجري لعامة الناس. وأظهرت النتائج أن هناك اختلافات شخصية واضحة، بين مجموعة الأثرياء والجمهور العام.

كما تبين أن أصحاب الملايين أكثر استقرارا على المستوى العاطفي، وأكثر ضميرا، وكان لديهم إحساس عال بالنرجسية، واعتبروا أنفسهم مسيطرين على حياتهم.

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