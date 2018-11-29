أخطرُ مجرم في تاريخ أمريكا يعترف بارتكاب 90 جريمة (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (BBC)

باشر مكتب التحقيقات الفيدرالية تحقيقاته الجديدة مع المجرم الأمريكي صموئيل ليتل البالغ من العمر 78 عاماً، بعد اعتراف الأخير بارتكاب 90 جريمة على مدى 4 عقود.

وبحسب المكتب، فإنّ ليتل المسجون مدى الحياة منذ العام 2014، "هو من أخطر القتلة في تاريخ أمريكا، والتحقيقات الجديدة تتعلق بالجرائم القديمة التي نسبت حينها إلى مجهول".

ولدى ليتل الذي يعاني من صحة سيئة، سجلّ إجرامي حافل بقضايا تضمن الاغتصاب وعمليات السطو المسلح وتعاطي المخدرات، إلى جانب قتل النساء. وجاءات اعترافاته بعد تحويله إلى برنامج خاص بالسلوك الإجرامي العنيف "في كاب ViCAP"، والذي يهدف إلى تحليل نفسية مرتكبي جرائم العنف والانتهاكات الجنسية، ثم مشاركة المعلومات مع الهيئات القانونية المحلية للوصول لحل القضايا التي أُسندت لمجهول.

وفي هذا الصدد، تقول كريستينا بالازولو، محللة لدى البرنامج: "ليتل المُدان بـ3 أحكام بالسجن مدى الحياة منذ 4 سنوات، لقتله 3 نساء بين عامي 1987 و 1989، تجاوب بالاعتراف بجرائمه لأنه أراد تغيير مكان سجنه حسبما قال للمحققين"، لافتة إلى أن "ليتل أقرّ أثناء مقابلاته مع الفريق المتخصص، بعدد الجرائم وأماكن وقوعها في مدن وولايات مختلفة مثل ميسيسبي وأوهيو وأريزونا ولاس فيغاس وغيرها".

وبحسب نتائج التحقيقات الأولية، فقد تبيّن أن "ليتل هو المسؤول عن 34 جريمة حتى الآن، فيما التحقيق مستمر بالقضايا الأخرى لإثبات الجرم".

إلى ذلك، فقد كشف تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالية إن "الطرق التي اتبعها ليتل في القتل توحي أنها حوادث وليست جرائم. فلم يكن هنالك آثار للطعن أو إصابات ناتجة عن إطلاق الرصاص، بل كانت تبدو وكأنها نتيجة جرعات زائدة من المخدرات أو الحوادث أو حالات وفاة طبيعية. وكانت أغلب الجرائم التي ارتكبها ليتل بحق نساء قتلهن في عدة مدن وولايات أمريكية منذ عام 1970 وحتى 2005. تدل التحقيقات أنه كان يستهدف النساء الضعيفات والمتورطات في أعمال البغاء وإدمان المخدرات، وأنه يضربهن ويخنقهن ثم يتخلص من جثثهن".

(BBC)

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