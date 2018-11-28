كلب لطيف يقدم الدعم المعنوي للعبته أثناء غسلها (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعرف الكلاب بلطفها وذكائها والأهم تمتعها بإحساس عال وعاطفة جياشة كما أن الوفاء واحد من أشهر خصالها.. وهذا ما أبداه كلب لطيف وعبر عنه ببراءة ملفتة، إذ أنه لم يتوانى عن تقديم الدعم المعنوي لدميته وهي دب محشو بالقطن أثناء تنظيفه بغسالة أوتوماتيكية. وفقا لموقع thedodo".





الصديق الصدوق وقف في مشهد يبعث على الضحك والإعجاب بالوقت عينه، يراقب صديقه الدب وهو يدور بالغسالة ويرمقه بنظرات وكأنها نظرات إشفاق عليه، وينتظر بفارغ الصبر انتهاء هذه "المحنة" لكي يطمئن قلبه على صحة ونظافة شريكه.





المقطع المسجل لهذا الكلب اللطيف نال إعجاب متابعي مواقع التواصل الإجتماعي، وحظي بمئات الآلاف من المشاركات.

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مصدر الصور: موقع "thedodo".