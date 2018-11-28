سارقة تتحول لتكون"أجمل مجرمة" في الصين (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( روسيا اليوم )

بعد أن نشرت الشرطة الصينية، صورة لفتاة مجرمة مطلوب القبض عليها، بدأ مستخدمو الشبكات الاجتماعية بإبداء إعجابهم بها ، بدلًا من البحث عنها.

متابعو الإنترنت في الصين أطلقوا على المحتالة، تشينج شين جينج لقب "المجرمة الأكثر جمالا في الصين".

وشاركت شرطة مدينة ميانيانج بمقاطعة سيشوان، صورة جينج المطلوبة للعدالة المتهمة بأنها عضو في عصابة إجرام، تسرق زبائن الحانات ومقاهي الشاي في المدينة بعد أن يثملوا، الثلاثاء الماضي.

أفادت التقارير بأن اثنين من العصابة سلما نفسيهما للسلطات المختصة بينما، بقي الآخرون طلقاء وتستمر الشرطة في البحث عنهم منذ زهاء سنة ونصف.

وفشلت الشرطة في تحديد عمر وعمل جينج، لكن زميل سابق لها في عملها السابق أكد أن عمرها 19 عاما تقريبا، وأنها كانت تتباهى وتعتز بجمالها وهي شخص اجتماعي محبب، وعندما تركت العمل أخبرت زملاءها، أنها ستسافر للخارج مع صديقها.

وجاء رد الشرطة على تعليقات المعجبين بالمحتالة الشابة قائلة: "أن تكون جميلة ليست مشكلة، لكن استخدام شكلها لارتكاب الجرائم أمر مخالف للقانون".

مصدر الصورة : nextshark

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