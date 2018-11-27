حادثة مروعة تهز المغرب.. رجل دين يغتصب طفلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وجّهت محكمة في المغرب العربي، الإثنين الماضي، اتهاماتٍ لإمام مسجدٍ بـ"هتك عرض طفلة قاصر، واغتصابها عن طريق التغرير بها".

وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع "شوف تي في" المغربي، فإنّ "الرجل البالغ من العمر 44 عاماً وهو إمام مسجد قرية أيت يخلف، قد قام باستدراج الضحية صبحية ذكرى المولد النبوي الشريف إلى إحدى المدارس القرآنية التقليدية في إقليم تارودانت جنوب المغرب".

ولفت الموقع إلى أنّ "الجاني تمكّن من خداع الفتاة القاصر عن طريق تقديمه لها بعض النقود والحلوى، ليقوم بعد ذلك بخلع ملابسها واغتصابها بطريقة وحشية".

وكشف الموقع أنّ "والدة الطفلة اكتشفت الفاجعة، بعدما لاحظت تغيراً كبيراً في الحالة النفسية لطفلتها وانعزالها عن باقي أفراد العائلة يوم المولد النبوي"، موضحاً أنّ "الأم عمدت إلى سؤال ابنتها عن سبب بكائها المستمر، الأمر الذي أدى إلى سرد الأخيرة لتفاصيل ما حدث".

وعلى الفور، أبلغت العائلة الشرطة بهذا الامر، ليصار بعد ذلك إلى اعتقال الإمام، وقد وجّه له الوكيل العام تهمة "هتك عرض طفلة قاصر، واغتصابها عن طريق التغرير بها". في غضون ذلك، طالبت منظمة "ماتقيش ولدي" (لا تلمس ابني) المغربية، من السلطات الرسمية بفتح تحقيق عاجل في القضية، معلنة أنها "ستقوم بتوكيل محامٍ لمؤازرة الضحية وعائلتها أمام هيئة المحكمة".

مصدر الصورة: تعبيرية - resim-indir.sayt.im

للمزيد:

قطار يمر فوق رضيعة في الهند.. وحياة جديدة تكتب لها!