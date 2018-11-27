بعد نجاته بأعجوبة.. رجل يوثق "تجربة الموت" بفيديو مثير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوطٍ مروع لرجل أمريكي من طائرة شراعية، نسيَ قائدها أن يربطه بها قبل الإقلاع.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الرجل الذي يدعى كريس غوركسكي كان يختبر تجربة التحليق في الطائرة الشراعية لأول مرة في سويسرا، لكنه يبدو أنه لن يعيدها أبداً بسبب الموقف المرعب الذي تعرض له".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "بعد إقلاع الطائرة ، فقد غوركسكي توازنه لأنه لم يكن مربوطاً بحزام الأمان الخاص بالطائرة، فكاد أن يسقط من علو شاهق".

إلاّ أنه ولحسن الحظ، تمكّن الرجل من التمسك بالطائرة لأكثر من دقيقتين بصعوبة. وبعد اقترابه من الأرض، ونظراً للتعب الذي أصاب يديه من قوة الإمساك بالطائرة، عمد غوركسكي إلى القفز ليسقط أرضاً، الامر الذي أدى إلى إصابته في معصمه وقد أجريت له عملية جراحية.

وبعد هذه الحادثة، نشر غوركسكي الفيديو على الانترنت، وعلق قائلاً: "تجربة الموت"، موضحاً أنه "كان يخوض التجربة لأول مرة من حافة جبلية علوها يناهز 1200 متراً".

مصدر الصورة: dailymail

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