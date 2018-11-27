إليك أبرز الوجهات السياحة لكانون الثاني 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)

مع اقتراب نهاية العام الحالي 2018 وبداية العام 2019، تزداد رحلات السفر السياحية لا سيما في فترة الإجازة الطويلة بين شهري كانون الأول وكانون الثاني.

وحتماً، فإنّ التعرف على أماكنَ جديدة لزيارتها أمرٌ يسعى إليه كل شخصٍ. ولذلك، نقدم إليكم لائحة بأبرز المناطق المذهلة التي تناسب الجميع:

كوستاريكا

تعتبر المناطق التي تحوي غابات استوائية رائعة وشواطئ مميزة، الوجهة المثالية للسياحة. ولذلك، فإن كوستاريكا في أمريكا الوسطى، هي المكان الأبرز لهذه المناطق، ويعتبر شهر كانون الثاني هو الأفضل بين الشهور لزيارتها.

(مجلة هي)

بيليز

تعرف بيليز بـ"جوهرة أمريكا الوسطى" بسبب جمالها الطبيعي الساحر وغناها الثقافي التاريخي لكثرة الآثار فيها. كذلك، فإنها تتضمن ثاني أكبر حوض مرجاني في العالم، وهو مصنف على التراث من قبل منظمة الأونيسكو.

(مجلة هي)

لاوس

تعرف لاوس بـ"أرض المليون فيل"، وتتميز بشلالاتها المثيرة ومعابدها الكثيرة، وهي من أفضل الوجهات السياسية في جنوب شرقي آسيا.

(مجلة هي)

لوس أنجولس

في شهر كانون الثاني، فإنّ لوس انجلوس تعتبر أفضل وجهة سياحية لاعتدال مناخها، علماً أن تشهد على شتاء وبرد وقارس في العديد من أشهر السنة. أما الوجهة الأبرز في لوس أنجلوس، فهي شاطئ فينيسا ومناطق سانتا مونيكا أو حتى ماليبو.

(مجلة هي)

مصدر الصورة: backyardtravel.com

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