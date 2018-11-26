نيويورك.. قانون يسمح بدفن الحيوانات الأليفة إلى جوار أصحابها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (goodfullness)

أقرت ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية قانونا جديدا يسمح لأصحاب الحيوانات الأليفة بدفن حيواناتهم جنباً إلى جنبب معهم في المدافن المخصصة للبشر.

هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية ،حيث سيتمكن أخيراً أصحاب الحيوانات الأليفة بختلف أنواعها من دفن حيواناتهم بجانبهم .

جدير بالذكر أن المقابر الدينية معفاة من الحكم ولا تزال المقابر الفردية لها الحق في رفض الحيوانات الأليفة .

إحدى مقابر الحيوانات الأليفة في مقاطعة ويستتشستر تقول إن خمسة أشخاص على الأقل يختارون أن يُدفنوا في مقابر الحيوانات كل عام، ليصبحوا بذلك قادرين على أن يرقدوا بسلام بجانب حيواناتهم المحبوبة .

وتقول ادارة المقبرة : "نحن ندعم هذا الاختيار ويسرنا أن يحصل أصحاب الحيوانات الأليفة أخيراً على فرصة ليدفنوا بـسلام مع الحيوانات التي جلبت لهم الكثير من السعادة في حياتهم . وتضيف : "لماذا يجب السماح للبشر أن يدفنوا في مقابر الحيوانات الأليفة إذا كان العكس غير مقبول؟ "

ويأمل ملاك الحيوانات الأليفة في أمريكا أن تخطوا بقية الولايات خطوات مشابهة لـولاية نيويورك .

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