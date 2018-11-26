لإنتاجية أفضل.. 6 خطوات تزيد من تركيزك في العمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تساهم وظيفتنا في إعطاء حياتنا معنى، وفي الوقت نفسه قد تكون مصدراً لضغطٍ كبير. فبغض النظر عن نوع وظيفتك، فإنها يمكن أن تساهم في إثارة القلق لديك. ويعاني الكثير من الأشخاص من ضعف التركيز في العمل ما يؤثر على الإنتاجية، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب التي من أهمها تعدد المهام. ولذلك، عمدت الكثير من الشركات إلى اتخاذ مبادراتٍ لتحسين ذهنية العامل في وظيفته وتطوير قدراته على الانتباه والتركيز أكثر. وسواء كانت شركتك تقوم بهذا الأمر أم لا، فهناك طرق بسيطة للحد من التأثير الذي يمكن أن يحدثه إجهاد العمل على عقلك وجسمك، وإليك أبرزها:

1- الإبتعاد عن مواقع التواصل ووسائل الدردشة

خلال العمل، يمكن أن نلجأ إلى تصفح مواقع التواصل الإجتماعي وإجراء المحادثات عبر وسائل الدردشة. فعلياً، فإنّ هذا الأمر قد يزيد من الإجهاد ويشتت التركيز والانتباه ويهدر الكثير من الوقت. يمكن للموظف أن يستثمر هذا الوقت الذي يقضيه في عمله على الدردشة وتصفح مواقع التواصل في الاسترخاء والتأمل قليلاً، الأمر الذي يعطيه الراحة.

2- التأمل قليلاً

عليك أن تولي أحاسيسك وأفكارك وعواطفك اهتماماً كبيراً، والانطلاق نحو التأمل. هذا الأمر يساعدك على صفاء عقلية وذهنك. ومن أهم أنواع التأمل هو التأمل التجاوزي وهو تقنية سهلة بسيطة وطبيعية تأخذ العقل الواعي إلى مستويات عميقة في داخلنا، وتجعله يتجاوز الأفكار ويختبر حالة الوعي الصافي، التي هي حالة لا محدودة من الوعي. عندما يختبر العقل حالة الوعي الصافي، يكسب الجسم راحة عميقة جداُ أعمق بكثير من راحة النوم العميق، ونتيجة لهذه الراحة العميقة، يبدأ الجسم في التخلص من الضغوط والإجهاد.

3- المشي قبل العمل

يوصي الأطباء بممارسة الرياضة للتخلص من الطاقة السلبية في الجسم بسبب الإجهاد والضغوطات. ولذلك، فإنّ ساعة المشي قبل الذهاب العمل هي أكثر الأشياء إفادة، لأنها تعطيك قسطاً من الراحة أثناء عملك اليومي.

4- لحظات من المرح

تساعد مقاطع الفيديو التي تعرض مواقف مضحكة في وضع حالتنا الذهنية في إطارها الصحيح. فبحسب الدراسات الحديثة، فإن إحدى الطرق لتعزيز قوة الإرادة هي الضحك. وأثبتت التجارب أن الناس الذين شاهدوا مقطع فيديو مضحك بذلوا جهداً أكبر من الأشخاص الذين شاهدوا مقطع فيديو يحقق الارتياح ولكن ليس مضحكاً. وخلصت الدراسة إلى أن الفكاهة تساهم في زيادة قوة الإرادة بشكل فعال بحيث يتعين على أماكن العمل أن تشجع ثقافة أكثر مرحاً.

5- ممارسة اليوغا أثناء استراحة الغذاء

إذا كانت التمارين الرياضية مفيدة للقلب والصحة العامة، فإن لليوغا تأثير في القدرة على التركيز. بعد جلسة اليوغا، سوف تعالج المعلومات بسرعة ودقة.

6- طريقة الجلوس

تساهم طريقة الجلوس في زيادة قدرتك على التركيز والانتباه خلال العمل. اجعل قدميك في زاوية تسعين درجة، وحافظ على استقامة عمودك الفقري، ولا تنس أن الوقوف قد يساعدك على التركيز أيضاً.

مصدر الصورة: Almakos.com

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