هذه الشركة تعطي 6 أيام إجازة اضافية للموظفين غير المدخنين!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اذا كنت لا تدخن وتعمل في مؤسسة ما تسمح لزملائك المدخنين بأخذ وقت مستقطع ليدخن سيجارة ، قد تشعر ببعض الظلم ، فأنت فعلياً تعمل لساعات أطول منه ..

هذا ما دفع إحدى الشركات اليابانية لتعويض غير المدخنين بمكافأة مغرية ، قد تجعل حتى المدخنين يفكرون جدياً بالاقلاع عن التدخين هم أيضاً

فقد بدأت شركة التسويق "بيالا" ومقرها طوكيو، في منح غير المدخنين 6 أيام إجازة إضافية مدفوعة الأجر في السنة، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضحت الشركة أن الفكرة جاءت بعد شكوى موظف من أن الزملاء الذين يدخنون كثيراً يعملون وقتاً أقل نتيجة استراحات شرب السجائر التي يأخذونها على مدار اليوم، مما أدى إلى توصل الشركة لما تصفه بأنه حل يرضي جميع الأطراف.

وقالت الشركة إنها لا تعاقب المدخنين، ولكن في المقابل تقدم منفعة لغير المدخنين، موضحة أن الموظفين اعتادوا التفكير أنه من الظلم أن يقضي المدخنون حوالي 15 دقيقة في كل استراحة لتدخين السجائر.

وبحسب الشركة فإن ما فاقم الوضع أن المدخنين غالباً ما يغادرون مكتب الشركة الواقع في الدور التاسع والعشرين إلى منطقة التدخين الموجودة في البدروم، ووفقاً للشركة فإن استراحات التدخين جعلت العديد من الموظفين بعيداً عن مكاتبهم لحوالي 40 دقيقة يومياً.

ومنذ بدأت الشركة حافز الإجازة الجديد في سبتمبر/أيلول الماضي، أقلع 4 أشخاص من أصل 42 مدخناً عن التدخين.

وأحدهم هو شون شينبا، 25 سنة، وقال إنه اعتاد تدخين علبة سجائر كل يومين، ويخطط للاستفادة من وقته الإضافي في لعب التنس.

وبحسب البيانات اليابانية فإن من كل 5 أشخاص بالغين هناك شخص مدخن على الأقل. وتنتشر غرف التدخين في المكاتب والمؤسسات العامة. ولكن هذا الوضع قد يتغير جذرياً مع عزم الحكومة اليابانية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التدخين في الأماكن العامة قبل أوليمبياد طوكيو 2020.

وبدأت عدد من الشركات مؤخراً منع الموظفين من التدخين في العمل، واستخدام غرف التدخين لأغراض أخرى. وفي العام الماضي، فرضت وزارة الصحة اليابانية على المسؤولين المدخنين القيام بالمشي لفترة معينة بعد استراحات التدخين لمنع رائحة التبغ من التأثير على الآخرين في العمل.

اقرأ أيضاً :

وصفة سحرية تخلص رئتيك من سموم التدخين

خبراء يبتكرون طريقة مبهرة للتخلص من التدخين