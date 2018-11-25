ايرلندا.. السجن لسيدة أرسلت 20 الف رسالة لتسترد حبيبها (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أحياناً يكون من الصعب تقبل انتهاء علاقة حب بين شخصين ، فقد يبقى أحدهما متعلقاً بالآخر ويظل على أمل العودة الحب بينهما .. لكن عندما يتحول هذا الأمل إلى هوس ، يصبح الأمر خطيراً جداً .

في ايرلندا حكم القضاء على بالسجن على امرأة إيرلندية مدة أربع سنوات بعد قيامها بحملة مضايقة "شريرة ومستمرة" مدّة عقد من الزمان ضد حبيبها السابق، بحيث قادته إلى التفكير بالانتحار جراء مطاردتها له.



فقد تمت إدانة المواطنة لينا طنتاش (44 سنة) بتهمتي مطاردة، شرحت على اثرهما للمحكمة علاقتها بصانع الأفلام جارلاث رايس (50 سنة) منذ أوائل عام 2007.



وفي التفاصيل، قطع رايس علاقته بطنتاش بعد أسابيع قليلة من تعارفهما لكن بالنسبة لها، ما حصل كان ببساطة انكار حبيبها لمشاعره، لذا بدأت حملتها لإظهار الحب الحقيقي.



فشرحت لينا كيف طورت التكتيكات لملاحقته، وتراوحت بين إرسال 20 ألف رسالة نصية، والاتصال به 40 مرة في اليوم أثناء العمل، وأحيانًا تغيير صوتها ولكنتها كي تتمكن من التحدث معه، وبين انشاء 11 حسابًا إلكترونيًا منفصلاً لإرسال إعلانات رومانسية له مثلاً : (jarlathswitchthephoneonby9am@gmail).



ورداً على ما يحصل، قام الرجل بتغيير مكان سكنه قبل أن يقرر أخيراً مغادرة البلاد بسبب ملاحقتها الدائمة له، لكن طنتاش استأجرت مخبراً خاصاً لملاحقته، كما وضعت مكافأة قدرها 2000 دولار على الفيسبوك لمن يعطيها أي معلومة أو تفصيل عنه.



فتعقبته، ونجحت في التقدم بطلب للحصول على وظيفة قريبة من سكنه الجديد في منطقة كرويدون حتى تتمكن من مطاردته على سجيتها.





وقد تم إلقاء القبض على العاشقة المجنونة في أكتوبر الماضي بعد أن خطط رايس للإنتحار بسبب خوفه الدائم منها، وأفادت المرأة أمام المحكمة إنها عانت من مشاكل نفسية كجزء من دفاعها ورغم ذلك استمرت في الضغط على رايس وملاحقته حتى مع التهم الموجهة لها.

مصدر الصور : فيسبوك

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