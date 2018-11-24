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فيديو مرعب لمغامرين وصلوا إلى فوهة بركانٍ نشط!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت مجموعة مغامرين من الوصول إلى فوهة بركان إيبيكو، التي كانت تنطلق منها سحب كثيفة من الدخان الكثيف.

وبحسب صحيفة "اكسبرس" البريطانية، فإنّ "المغامرين نشروا مقطع فيديو لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أثناء تجولهم بالقرب من فوهة البركان بتاريخ 27 أيلول الماضي، في جزر الكوريل الروسية التي تضم سلسلة من الكتل البركانية النشطة".

إلاّ أنّ هوية المغامرين لم تعرف بعد، إذ أنهم عرضوا حياتهم للخطر في التجوال بالقرب من أكثر البراكين خطراً على المنطقة. وعلى الرغم من أن "إيبيكو" في حالة من السكون منذ عام 2016، إلا أنه يقذف الرماد بشكل مستمر وتتصاعد من فوهته سحب الدخان الكثيفة.

مصدر الصورة: Earth Chronicles

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