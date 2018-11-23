مشاهد رائعة.. 13 صورة ستسافر بك نحو الإبداع والجمال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحملُ الطبيعة من حولنا أشياء جميلة ورائعة، ومجرّد تصويرها يشكل لوحة وتحفةً فنية، لا تحتاج إلى أيِّ تعديلٍ أبداً. فالجمالية قائمة منها وفيها. كلّ ما عليك فعله، هو النظر حولك أكثر، والتقاط الصورة للأشياء الرائعة في اللحظة المناسبة.

هذا الأمرُ ينطبق على مجموعةِ الصور التي يعرضها موقع "برايت سايد"، وهي تختزلُ أجمل لقطات توثق الجمال والروعة:

1- عامود كهرباء بدون قاعدة.. الأسلاك هي التي تنقذه من السقوط

2- فندق على شكل سفينة فوق البحر.. تظنّ أنها على وشك السقوط فيه

3- مطارٌ فوق السيارات

4- مرآة المرأة الشبح

5- الدب القطبي يؤدي التحية لطفلة صغيرة

6- سحابة على شكل صحن طائر

7- الأعشاب ترسم الأرقام

8- عندما تظن أن الجدران تخترق الخزانة اللامعة

9- ألوان الشجر تحاكي مراحل المواسم وتأثيرها عليها

10- طريق بين لونين: أحمر وأخضر

11- جبهة باردة غرب تكساس

12- انعكاس النفق على زجاجة نظارة الشمس

13- الغروب بلونين.. والروعة تطغى على المشهد

مصدر الصور: برايت سايد

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