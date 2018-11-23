قبل وفاته.. 10 أغانٍ استخدمها ستيف جوبز لتحفيز دماغه (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الموسيقى هي أساسٌ بالنسبة للكثير من الناس، كما أنها قد تكون محفزاً لأصحاب الإبتكارات، ويمكن أن تشكل أداة نجاحٍ أساسية. ووفقاً للدكتورة فيكتوريا ويليامسون من كلية غولدسميث في لندن، فإن "دراسات تصوير الدماغ أظهرت أن أجزاءً مختلفة من الدماغ يمكن تنشيطها بقطعة موسيقية". بعبارة أخرى، يمكنك استخدام مقطوعات موسيقية معينة "لبرمجة" عقلك للتفكير بطريقة معينة.

إلاّ أن ما لا يعرفه الكثيرون، هو أنّ المخترع الأمريكي الشهير ستيف جوبز كان يعتمد على الموسيقى في تحفيز دماغه، واستخدمها أيضاً لتغيير مزاجه وحالات وعيه. وقبل وفاته المفاجئة، كشف جوبز عن موسيقاه المفضلة والتي أثرت فيه كثيراً:

1- "تخيل - Imagine" - جون لينون

2- "هار هاديد وومان" - كات ستيفنز

3- "هاي واي 61 ريفيزيتيد" - بوب ديلان

4- "ذا غولدبيرغ فارييشن" - باخ

5- "تراكين"

6- "لايت فور سكاي" - جاكسون بروان

7- بلو إن غرين (مايلز ديفيس)

8- "بيست أو باردين" - رولينج ستونز

9- "وونت غات فلويد آغاين"

10- "بلووين إن ذا ويند" - بيتر بول وماري

مصدر الصورة: Retina Boys

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