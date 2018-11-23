شاهد كيف خدع ببغاء رجال الإطفاء البريطانيين (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تتكرر كثيراً حوادث الابلاغ الكاذب مع رجال الإطفاء ، بعضهم يفعلها من أجل المتعة والبعض الآخر يخطئ فعلاً .. لكن هذه الببغاء فعلها وقام بتنفيذ خدعة انطلت على أهالي الحي الذي يقطن فيه ورجال الاطفاء أنفسهم ..

فقد أفادت إدارة الإطفاء البريطانية أنّ عناصرها هرعت لتلبية نداء طارئ في أحد منازل منطقة دافينتري في المملكة المتحدة بعد تلقيها بلاغات عدّة عن طلاق صافرات انذار حريق.



وعند الوصول إلى الموقع، وجد رجال الإطفاء أنّ الجاني كان في الواقع ببغاء خدعهم من خلال تقليد صوت إنذار استشعار الدخان وفقاً لما ذكرته خدمة نورثامبتونشاير للإطفاء والإنقاذ.





وأفاد قائد فرقة الإنقاذ نورمان جيمس: "عندما وصلنا إلى العقار أكّد لنا رب الأسرة أنه لم يكن هناك من حريق وأثناء قيامنا بفحص وتنظيف أجهزة إنذار الدخان سمعنا صوت إنذار في الخلفية لندرك أن الببغاء الإفريقي الرمادي (جاز) هو من كان يستمر بتقليد الصوت!"



وشارك قسم الإطفاء فيديو يثبّت كيف كان الببغاء الماكر "جاز" يقلد ناقوس الإنذار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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