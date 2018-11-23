ربان يجمع من الركاب تكاليف إصلاح طائرتهم المعطلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اضطر ركاب طائرة على الخطوط الجوية البولندية إلى دفع تكاليف إصلاح الطائرة، بعد تعرضها لعطل، تسبب في تأخير الرحلة لمدة 10 ساعات.

وكان من المقرر أن تنطلق الرحلة من مطار بكين، لكن مشكلة في المكونات الهيدروليكية، والحاجة إلى مضخة جديدة، منعت إقلاع الطائرة، ولم يقبل الموظفون في المطار التحويلات المصرفية، وأصروا على الدفع كاش لإجراء هذه الإصلاحات.

وتم تنظيم حملة لجمع تكاليف الإصلاح من الركاب البالغ عددهم 280 مسافراً، وانتظروا بعد ذلك 10 ساعات إلى أن تمت عمليات الإصلاح، قبل أن تنطلق الطائرة إلى وارسو، بحسب موقع ميترو البريطاني.

وقال متحدث باسم شركة الطيران "لا أستطيع أن أصدق أن المعاملات هنا لا تزال تجري بشكل نقدي فقط، أعرف أن الركاب واجهوا يوماً غير عادي، وأعتذر لهم من أعماق قلبي".

وأضاف المتحدث "صدقوا أو لا تصدقوا، رفض موظف المستودع في مطار بكين جميع طرق الدفع غير النقدية مما تسبب بهذا الارتباك، وعلى الرغم من ذلك، أنا ممتن له لأننا تمكنا في النهاية من إصلاح الطائرة وعادت بسلام إلى وارسو".

وتم تعويض الركاب الذين ساهموا في التبرع لإصلاح الطائرة، كما حصلوا على قسائم لتعويضهم عن التأخير الذي واجههوه خلال الرحلة.

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