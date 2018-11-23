جندي أباد قرية بكاملها يلقى حكماً بالسجن لأكثر من 50 قرنا!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قضت محكمة في غواتيمالا بسجن جندي سابق 5160 عاماً فيما يتصل بمذبحة قتل فيها 171 شخصاً، وتعتبر واحدة من أسوأ الفظائع التي شهدتها البلاد خلال الحرب الأهلية التي استمرت 36 عاماً.

وقال مدعون إن سانتوس لوبيز شارك في قتل كل الرجال والنساء والأطفال تقريبا بقرية دوس إيريس. وفقا لموقع "24.ae".



واتهم لوبيز بأنه جزء من دورية خاصة أرسلت إلى دوس إيريس للبحث عن أفراد من جماعة مسلحة نصبت كميناً لقافلة عسكرية. وقال مدعون إنه عندما لم تعثر الدورية على أفراد الجماعة أو على أسلحة، اقتاد أفرادها سكان القرية من منازلهم واغتصبوا عدداً من الفتيات. وللتستر على جرائم الاغتصاب قتل أفراد الدورية كل سكان القرية تقريباً.



ووقعت المذبحة خلال حكم الديكتاتور العسكري إفرين ريوس مونت الذي توفي في أبريل (نيسان) وهو يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية خلال واحد من أدمى الصراعات في حقبة الحرب الباردة والذي استمر بين 1960 و1996.

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مصدر الصورة: موقع "24.ae"