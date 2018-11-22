12 صورة تبرز استخدامات رائعة لمكعبات "الليغو"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من منّا لا يعرف الـ"ليغو"، وهي لعبة تركيب المكعبات والمستطيلات الملونة والمصنوعة من البلاستيك للحصول على أشكالٍ متنوعة. تستخدم "الليغو" أيضاً في بناء مجسّمات كالسيارات أو المباني، ويمكن تفكيكها وتشييدها من جديد. ويعود تاريخ هذه اللعبة إلى العام 1940 في أوروبا، وقد ذاع صيتها دولياً.

أمّا ما قد لا يعرفه الكثيرون، هو أنّ لليغو استخدامات عديدة وكثيرة لن تخطر على بالك، وقد تستغلها لتزيين منزلك لإغنائه بالجمال.

وفي هذا الإطار، عرض موقع "ذا تشيف" مجموعة من الصور لاستخدامات الليغو في المنازل، وإليكم أبرزها:

1- صنع إطار للطاولة من "الليغو"

2- تزيين المصباح الكهربائي

3- تشييد أبراج في حوض السمك

4- صناعة سلالٍ للفاكهة والأغراض

5- تجميل "البار" في المطبخ

6- تصميم حامل للمناديل

7- أزرار قميص من "ليغو"

8- ابتكار حامل لأدوات المطبخ من "ليغو"

9- صناعة حامل للمفاتيح

10- وأيضاً.. تصنيع حاملٍ للسكاكين

11- صناعة علبة مناديل ورقية

12- صنع قلادة على شكل قلب

مصدر الصور: thechive.com

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