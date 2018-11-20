"عصا السوشي" تساهم في سرقة هاتف.. الفيديو يغزو مواقع التواصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حقّق فيديو وثق عملية سرقة غريبة في إحدى البلدان الآسيوية، انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وقد تناقل روّاد "تويتر" هذا الفيديو على نطاقٍ واسع فيما بينهم، بعدما أظهر الطريقة الإحتيالية في عملية السرقة، والتي شكلت "عصا السوشي" وسيلتها الأساسية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، فقد عمد لص إلى سرقة هاتف جوال من ملابس فتاة، كانت تتجول داخل المتجر. وتمّت العملية عندما اقترب هذا اللص من الفتاة، وتمكّن من سرقة الهاتف مستخدماً عصا السوشي. وعلى الأثر، فرّ هارباً من المكان إلى جهةٍ مجهولة.

وفي تموز الماضي، وقعت حادثة مماثلة بين إحدى السيدات ولص داخل حافلة. إلاّ أن المنقذ كان رجلاً آسيوي اكتشف عملية السرقة خلال وقوعها.

وبحسب الفيديو، فإنّ "السيدة كانت تجلس في الحافلة وتضع هاتفها في ملابسها. في تلك الأثناء، تمكن لص يجلس خلفها من سرقة الهاتف ووضعه في ملابسه. إلاّ أن الصدفة شاءت أن يلاحظ رجلٌ يجلس خلف اللص الأمر، ليتمكن من سحب الهاتف من الأخير، الأمر الذي دفعه إلى الفرار. وعندها، قام الرجل بوضع الهاتف على الأرض، وأخبر الفتاة أنه سقط منها، لتقوم بأخذه شاكرة إياه على حسن تعامله.

مصدر الصورة: ru.pngtree.com

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