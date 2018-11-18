الكعب العالي ينقذ امرأة من محاولة تحرش (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّنت سيد بريطانية من الإفلات من رجلٍ حاول التحرش بها، وذلك خلال عودتها إلى منزلها حوالى الساعة 1.30 بعد منتصف الليل، بعد حضورها حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها.

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ السيدة التي تدعى شيري باركر اشتبهت برجلٍ يلاحقها، فحاولت الدخول في طرقات متفرعة. إلاّ أن محاولتها بالهرب باءت بالفشل، الامر الذي أدى إلى وقوعها فريسة بين يديه. ومن حسن حظ باركر أنها كانت ترتدي حذاءً بكعبٍ عالٍ. وعلى الفور، خلعته من قدمها وضربت به الرجل المتحرش، وقامت بدفعه بعيداً ولاذت بالفرار.

وإثر وقوع الحادثة، توجهت إلى أقرب مركز أمني وأبلغت الشرطة عن الحادثة. وفي شهادتها، قالت شيري أنّ "الرجل كان يحاول اختطافها والاعتداء عليها، إلاّ أنها تمكنت من صده باستخدام حذائها".

مصدر الصور: derbytelegraph.co.uk

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