مكافأة ثمينة لمن يساعد في الكشف عن قاتل "الدلفين"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مكافأة ثمينة لكل من يدلي بمعلومة تقود إلى تحديد هوية المسلح الذي أطلق النار على دلفين وتسبب بموته في ولاية كاليفورنيا. وبحسب مصادر إعلامية بريطانية، فقد عرضت جمعية أميركية للدفاع عن حيوانات البحر، خمسة آلاف دولار على من يساعد في الكشف عن الجاني.

وتداول مستخدمو المنصات الاجتماعية، مؤخرا، صورة لدلفين جرى العثور عليه نافقا على رمال شاطئ مانهاتن. وأوضح رئيس الجمعية، بيتر واليرستاين، أنه تلقى اتصالا في الثامن من نوفمبر بشأن الدلفين الضحية ثم تم إجراء عملية تشريح لكشف سبب الوفاة.

وذكر أن النتائج أكدت أن الدلفين فارق الحياة من جراء التأثر بطلقة نارية استهدفته على الشاطئ وتمكن الطبيب من استخراج الرصاصة التي سببت المأساة. وأضاف الناشط الحقوقي أنه يعمل لأجل الدلافين منذ أعوام طويلة لكنه لا يفهم كيف يقدم إنسان على استهداف دلفين.

وأثار نفوق الدلفين غضبا واسعا على المنصات الاجتماعية لاسيما أن القاتل أطلق النار على السمكة ثم مضى في حال سبيله دون أن يستفيد شيئا من الضحية.

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