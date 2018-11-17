لكمة من فتاة صغيرة ترمي مغتصب أطفال أرضاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنّت طفلة روسية بارعة في رياضة "الكارتيه" من تلقين مغتصب أطفال درساً لن ينساه في بلدة ليسوسيبيرسك في سيبيريا، حيث أسدت إليه لكمات عدّة.

وفي التفاصيل، فإنّ "الرجل هاجم الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات، أثناء عودتها إلى منزلها ليلاً، وقام بضربها على وجهها وطالبها بخلع ملابسها". إلاّ أن الطفلة عاجلته بلكمات سريعة ومركزة للمهاجم، الامر الذي أدى إلى فقدان توازنه ورميه على الأرض".

وأثناء وقوع الحادثة، شاهدت امرأة شابة ما حصل عن طريق الصدفة، فتدخلت إلى جانب الفتاة وعملت على تثبيت المغتصب، فيما قامت الفتاة بإبلاغ الشرطة.

وحالياً، يواجه المجرم وفق القانون الجنائي الروسي، حكماً قضائياً بالسجن بين 12 و 20 عاماً.

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