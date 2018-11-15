دار مزادات يبيع قلادة ملكة بـ36 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت دار مزادات سوذبير، الأربعاء، عن بيع قلادة من اللؤلؤ والألماس، تعود لملكة فرنسا السابقة ماري أنطوانيت، بقيمة 36.427 مليون دولار.

وضمت مجموعة المجوهرات التي تعود للملكة، أقراطاً ماسية ودبوس شعر، في وقتٍ لم تعلن فيه دار "سوذبير" عن هوية الشخص أو الجهة التي اشترت القلادة.

وبحسب "رويترز"، فإنّ سعر مبيع القلادة سجّل قياسياً عالمياً لسعر لؤلؤة، في حين أن ثمنها فاق 8 أضعاف القيمة المقدرة لمئة قطعة ترجع لعائلة بوربون بارما، كانت طرحت في مزاد أقيم في جنيف، ومنها 10 قطع من مجوهرات الملكة التي انتهت حياتها بالإعدام.

وأعدمت ماري أنطوانيت ذات الأصول النمساوية وزوجة الملك لويس السادس عشر، إبان الثورة الفرنسية في عام 1793، وسلمت مجوهراتها إلى ابنتها ماري تيريز في 1796.

مصدر الصورة: رويترز

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