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تعرفوا إلى 12 طبقاً محبوباً في وقتنا الحالي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشر فريق موقع "BuzzFeed" صوراً للإتجاهات الغذائية والأطعمة الرائجة والمحبوبة بشكل كبير في وقتنا الحالي:

1. الأطعمة الفحمية

2. زينة الكوكتيل

3. أطعمة اليونيكورن

4. طعام قوس قزح

5. الطعام الذي لا يقدم على أطباق

6. زهور صالحة للأكل

7. طعام مليئ بالسكاكر

8. سموثي بول

9. كعكة القدح

10. توابل اليقطين

11. بيتزا القرنبيط

12. توست الافوكادو

مصدر الصورة: BuzzFeed

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