من شهادات مختلفة.. لائحة تساعدك في تعزيز ثقتك بنفسك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وضعت المعالجة النفسية باربرا ماركواي لائحةً تضمّ 19 استراتيجية عملية، ونشرتها على موقع "سايكولوجي توادي". وتأتي هذه اللائحة كخلاصة للأمور التي كتبها متابعو ماركواي عبر فيسبوك، والتي من شأنها أن تعززّ الثقة بالنفس.

وإليكم ما ورد في لائحة ماركواي:

كن لطيفاً مع نفسك

كتبت كريستي عبر "فيسبوك": "تعلّمتُ خدعة جديدة هي أن أكون لطيفة مع نفسي حين لا أشعر بالثقة. في لحظات أو مواقف كهذه، أتحدث مع نفسي كصديق، وأستخدم كلمات التشجيع والدعم".

من جهتها، قالت ميغان :"يجب أن أكون المشجعة الأول لنفسي.. نعم لقد نجحت".

أما سيندي فكتبت: "الرحمة مع النفس أمر لا بد منه للاستمرار في الحياة الاجتماعية، وقد يكون من الصعب تذكر الأمر. إحدى الوسائل التي قد تساعد هي تذكّر ضحكة الأم وفخرها بأطفالها".

بدورها، قالت تمار: "أتذكر أن أعتني بنفسي".

وقال شانون: "لا أتظاهر بشيء لا يعنيني أو لا يشبهني".

وتابعت باربرا: "أثق في نفسي وفي مشاعري".

كن مستعداً

كتبت كارين: "حتى أشعر بالثقة، أخطط في كل مساء لليوم التالي. عادة ما أنام ​​بشكل جيد حين أعرف ما هو أفضل للعائلة ولتحقيق يوم مثمر".

أما جادرانكا فقالت: "حين يكون عليّ التحدث عن أمر ما أمام جمهور، أحرص على التحضير جيداً. وأن أحب الموضوع الذي سأتحدث عنه يجعلني متحمسة للأمر. بل أشعر بأنني توّاقة إلى هذه اللحظة التي سيستمع فيها الناس إلى كلماتي".

ذكّر نفسك بما هو مهم

كتبت ساشا: "ممارسة أو تعلّم الأشياء التي أحب يجعلني أكثر ثقة".

أما دونا فكتب: "أفكر دائماً أنه لديّ ابنة تنتظر أو تتوقع مني بعض الأمور".

وكتبت جوليا: "عندما أحتاج إلى العمل بثقة أكبر، أذكر نفسي بميزاتي. هذا يجعلني أشعر بأن لدي ما أقدّمه وأساهم فيه".

بدورها، قالت شوانا: "أفكّر في اللحظات التي قال فيها الناس إنني ساعدتهم".

تقول كريستال: "بالنسبة لي، أفكّر دائماً بالأشخاص الذين أنتمي إليهم".

تذكّر حين سارت الأمور بشكل جيد

قالت ليز: "أتذكر اليوم الذي اتخذت فيه قراراً جريئاً وكنت سعيدة بالنتيجة".

أما سارة، فكتبت: "أُعيد نفسي إلى اللحظات التي أفتخر فيها".

بدوره، قال أمجد: "أشعر بالثقة أكثر عندما أحاول تذكر قوتي وقدراتي والأشياء التي أنجزتها، على الرغم من الظروف الصعبة".

وتابعت نيكول: "أشعر بالثقة حين أنجز أمراً ما. وهذا يستمر. "حين أنجز أمراً ما، فهذا يعني أنني قادرة على فعل المزيد".

وتقول فتاة أخرى تدعى نيكول أيضاً: "أحيط نفسي بأشخاص إيجابيين وأبقى بعيداً عن أولئك الذين يعمدون إلى إيذاء الآخرين. كما أركّز على التفكير في إنجازاتي".

من جهته، قال روبين: "حين ألتقي شخصاً جديداً، أحاول أن أتصرف كما لو أنني أعرفه منذ زمن. ذلك يجعلني أكثر راحة".

مصدر الصورة: SteemKR

للمزيد:

اكتشف أسرار شخصيتك من وضعية نومك (صور)