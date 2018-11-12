داخل أحد المنازل.. نباح كلبٍ ينقذ زوجين من الموت حرقاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في لحظةٍ من اللحظات، كادَ زوجان أن يقضيا حرقاً لولا نباح كلب. ففي ولاية مينيسوتا الأمريكية، يوم الأحد الماضي، اندلع حريق في منزل كاري وديف هانسين. ولسوء الحظ، كان الزوجان يغطان في نوم عميقٍ في غرفتهما. إلاّ أن العناية الإلهية شاءت أن تستنفر الكلب "ميلو" ليبدأ بالنباح بدون أي توقف، في محاولةٍ منه لتنبيه الزوجين.

وحسناً فعل الكلب، إذ استيقظت كاري وديف على نباح ميلو. في البداية، حاولت كاري إبعاد الكلب، الذي أصرَّ على مواصلة نباحه لتنبيههما للحريق. وبالفعل، استطاع ميلو شدّ أنظار كاري التي لاحظت امتلاء الغرفة بالدخان. وعلى وجه السرعة، قاد الكلب الزوجين إلى مصدر الدخان الذي تبيّن أنه من المرآب الذي كانت تلتهمه النيران، الأمر الذي دفعهما للهرب في الوقت المناسب.

وبحسب موقع "إنسايد إيدشن"، فقد أتى الحريق على المنزل بالكامل من دون أي إصابات في الأرواح، وذلك نتيجة تدخل الكلب "ميلو" الذي أنقذ بنباحه أصحاب المنزل.

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