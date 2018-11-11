دراسة تأكد أن الأمهات يفضلن البنات والآباء يفضلون الأبناء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

دراسة جديدة تقول إن الأمهات يفضلن البنات والآباء يفضلون الأبناء.

أجرى باحثون اختبارا حول فرضية العالم "تريفرس ويلارد"، الذي قال إن الأمهات يتجهون إلى الاستثمار في بناتهن، و في المقابل يستثمر الآباء في أبنائهم .

فقد قام الباحثون بتجربة لقياس التفضيلات النفسية و السلوكية للأبناء أو البنات كدالة في وضعهم الإجتماعى والإقتصادي، و أكدوا من جهتهم أن الأمهات يفضلن البنات و الآباء يفضلون الأبناء.

وساعدت نتائج البحث على فهم النتائج المتناقضة على أفضليات الجنسية للأبناء، والمنافسة على المصالح الوراثية بين الذكور والإناث والقيود الإقتصادية على الأسر، وآثار الممارسات الثقافية على تعقيد

النتائج التطورية لإستراتيجيات الاستثمار في الأبناء.



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