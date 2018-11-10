في آخر فرصة للحياة.. صياد ينقذ ثعلباً من على جبلٍ جليدي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اكتشف صياد يدعى مالوري هاريجان، جبلاً جليدياً قبالة ساحل لابرادور في كندا، وذلك خلال تجوله في البحر على متن قاربه مع عددٍ من الأشخاص. إلاّ أنّ المفاجأة كانت في عثور هاريجان على ثعلب قطبي، موجوداً على سطح الجبل الجليدي.

وعلى الفور، عمد هاريجان مع طاقمه إلى سحب الثعلب إلى قاربهم، بعدما بدا في حالةٍ يرثى لها. وفي هذا الصدد قال هاريجان: "نحن سعداء لإنقاذه، ولقد تمكّنا من وضعه في القارب، على الرغم من أنه حاول مقاومتنا. بالفعل، لقد كان وجودنا هو فرصته الوحيدة للبقاء على قيد الحياة، لاسيما وأن الرياح القوية كانت تدفع بالجبل الجليدي بعيداً عن شاطئ البحر".

وعلى متن القارب، قام فريق الإنقاذ بوضع الثعلب على سرير خاص، وقاموا بتزويده بالماء والطعام لإستعادة قوته، وعندما وصلوا إلى الشاطئ، أعطوه بعض اللقاحات الضرورية، ومن ثمّ عمدوا إلى إطلاقه في مكانٍ قريب، ليتمكنوا من الإطمئنان عليه.

مصدر الصور: goodfullness

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