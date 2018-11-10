صورة لطائرة غارقة عبر "غوغل إيرث" تثير الريبة.. ما حقيقتها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية، أن "مواطناً اسكتلندياً، عثر خلال تصفُّحه للخرائط عبر تطبيق "غوغل إيرث"، على صورة غريبة لطائرة ركاب غارقة في قاع بحر الشمال، على بعد 9 أميال فقط من مطار إدنبرة، في العاصمة الأسكتلندية".

ولفتت الصحيفة التي نشرت الصور، يوم الخميس الماضي، إلى أنّ "المواطن الأسكتلندي يشعر بحيرة بالغة بسبب ما اكتشفه، لأنه يعلم تماماً أنه لم تقع أي حوادث سقوط طائرات في هذه المنطقة". ورغم نشر "ذي صن" الصور، إلاّ أنّ موقع "غوغل إيرث" لم يعلّق على هذا الأمر حتى الآن، فيما نقلت الصحيفة عن المواطن قوله: "إنه لأمرٌ غريب. إنها صور مذهلة، كما أنني لم أرَ مطلقاً صوراً لطائرات على غوغل إيرث قبل ذلك".

وأردف: "أعلم تماماً أن الطائرة التي ظهرت في الصور ليست غارقة في البحر، وربما يكون أحد الأقمار الصناعية قد رصد صور الطائرة في الأجواء أثناء عبر سحابة رقيقة، فبدت الطائرة كما لو أنها غارقة في المياه. أعتقد أنه خلل في غوغل إيرث".

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