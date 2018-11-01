زوجان كنديان يصوران "موظ" شبيه بالشبح

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



في مشهد نادر جدا، اكتشف زوجان من شمال "أونتاريو" ، في كندا، موظ بلون الثلج أبيض يعبر طريقا سريعا، وقالت "نيكول لوبلان" التي نشرت شريط فيديو انتشر بشكل سريع على فيسبوك ، أنها لاحظت مرور زوج "موظ" أثناء قيادتها السيارة، فقالت الزوجة، "إذا رأيت التسجيل ستلاحظ الجمال بعينه يمشي" على رجليه!

دفع اللون اللافت للنظر، البعض من نعت هذه المخلوقات الجميلة بالشبح أو الروح البيضاء، إلا أن محطة الأخبار المحلية التي نشرت الصورة، قالت إنها حقيقية لكنها نادرة، وهي تظهر مثل الشبح بسب لونه المائل للثلج، هذا اللون الذي يتسبب فيه الجين الغريب في جسم "الموظ" وفقا لسياحة شمال "أونتاريو"..

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