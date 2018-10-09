البدانة تمنع أسمن طفل في العالم من الذهاب للمدرسة (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تواجه بعض العائلات مشكلة زيادة وزن طفلها بشكل ملفت للنظر خاصة في سنواته الأولى مما يسبب لها القلق حول سلامة طفلها وصحته ومستقبله فيما بعد إن إستمر في هذه الزيادة المقلقة في الوزن والتي بدورها سوف تتسبب له في حياة شديدة الصعوبة صحيا ونفسيا..



في نفس الخضم، تسببت البدانة لطفل يدعى "آريا بيرمانا"، وهو الطفل الملقب بأسمن طفل بالعالم في الانقطاع عن الذهاب إلى مدرسته في إندونيسيا، بسبب عدم مقدرته على المشي، نتيجة لما يُعانيه من زيادة كبيرة في الوزن، وفق موقع (lebanon24)

ومن جانب آخر، حذر الأطباء عائلة الطفل آريا بيرمانا، من وزنه الثقيل، الذي قد يعرض حياته إلى الخطر، بسبب ما يُعانيه من فرط كبير ومُبالغ في الوزن نتيجة لعدم شعوره بالشبع..

مصدر الصورة (lebanon24)

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