قرد يقود حافلة ركاب في الهند ويثير الكثير من الجدل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



في بعض الأحيان تنتشر فيديوهات غريبة للقرود الذي يحاولون تقمص السلوكات البشرية، فتضج المواقع بها وتنال الكثير من نقرات الإعجاب لغرابتها..

مؤخرا، انتشر فيديو غريب يصور قردا وهو يحاول قيادة حافلة في حادثة قد تبدو لنا طريفة، ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للسلطات المعنية في الهند، ووقع الحادث في ولاية Karnataka جنوبي شرق الهند، حيث لم تعلم السلطات بشأنه إلا بعد انتشار لقطات للسائق المبتسم، الذي وضع القرد خلف مقود الحافلة المتحركة، وفق مواقع هندية..



قال مسؤول في شركة النقل المحلية، إن السائق الذي تم تحديد هويته باسم م.براكاش، ارتكب إثما بالسماح للقرد بالجلوس على مقود الحافلة، كما أن السلطات أجرت تحقيقا حول المخاطرة بحياة الركاب.

وجلس القرد، الذي يعود إلى معلم في مدرسة، إلى جوار السائق في البداية، ولكن بعد ذلك انتقل للجلوس على المقود، وذكرت التقارير أن القرد قاد حافلة (على متنها 30 راكبا) لما يقرب من 10 دقائق، في حين استلم براكاش مهمة التحكم بالسرعة ودواسات التوقف عند الحاجة.

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