"فينوم" يتصدر إيرادات السينما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تصدر فيلم ”فينوم“ إيرادات السينما الأمريكية مطلع الأسبوع الحالي، محققا إيرادات قدرها 80 مليون دولار في عطلته الأسبوعية الأولى.



والفيلم الذي يروي قصة بطل خارق من بطولة توم هاردي وميشيل وليامز وريز أحمد، وإخراج روبن فليشر.



وجاء فيلم ”مولد نجمة“ (إيه ستار إز بورن) في المركز الثاني بإيرادات قدرها 42.6 مليون دولار. والفيلم من بطولة ليدي جاجا وبرادلي كوبر وسام إليوت، وإخراج برادلي كوبر.

وسجل الفيلمان أفضل أداء في عطلة أسبوعية بشهر أكتوبر تشرين الأول على الإطلاق في أمريكا الشمالية.

وحطم فينوم الرقم القياسي للعروض الأولى في أكتوبر تشرين الأول، إذ تجاوزت إيراداته تلك التي حققها العرض الأول لفيلم ”الجاذبية الأرضية“ (جرافيتي) والبالغة 55.8 مليون دولار بنسبة 43 بالمئة.

وهيمن فينوم أيضا على إيرادات السينما العالمية بتحقيقه 125.4 مليون دولار، مسجلا رقما قياسيا عالميا للأفلام التي تعرض للمرة الأولى في شهر أكتوبر تشرين الأول.

وجاء في المركز الثالث فيلم ”قدم صغيرة“ (سمول فوت) بإيرادات 14.4 مليون دولار. الفليم من بطولة تشانينج تاتوم وجيمس كوردن وزيندايا وإخراج كاري كيركباتريك وجيسون ريسيج.

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم ”مدرسة مسائية“ (نايت سكول) الذي بلغت إيراداته 12.3 مليون دولار. والفيلم بطولة تيفاني هاديش وكيفين هارت وتاران كيلام وإخراج مالكولم دي لي.

وفي المركز الخامس، حل فيلم ”المنزل ذو الساعات“ (ذا هاوس ويذ أكلوك إن إتس وولز) بإيرادات قدرها 7.3 مليون دولار. والفيلم الخيالي المعتمد على إحدى قصص الأطفال من بطولة جاك بلاك وكيت بلانشيت ومن إخراج إيلي روث.

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