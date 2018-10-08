جورب صغير يكشف سرا مهما لدى المصريين القدماء

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في مصر القديمة وتحديدا منذ 4 آلاف سنة قبل الميلاد، بدأ المصريون مشوارهم الطويل والممتد مع الموضة وصناعة الأزياء، قبل أن يسطع فجر العالم، بدأ المصريون القدماء تدشين أول دروس الحياكة وفن التطريز وصناعة الملابس من أقمشة متنوعة بأشكال مختلفة لتناسب الرجال والنساء..

مؤخرا، كشف جورب مخطط وملون ميل المصريين القدماء لابتكار "أزياء عصرية" أكثر مما كان يعتقد سابقا واستخدم العلماء في المتحف البريطاني تقنية تخيل جديدة لتحليل جورب طفل، هذا الجورب تمت استعادته من مكب للنفايات في Antinoupolis القديمة في مصر الرومانية، حيث يرجع تاريخه إلى عام 300 بعد الميلاد، واكتشفوا استخدام الأصباغ الحمراء والزرقاء والصفراء، إلى جانب مجموعة من تقنيات الغزل المتطورة، وفق موقع "theguardian".

وتميز تصميم الجورب المصنوع للقدم اليسرى لطفل، بوجود 6 إلى 7 ألوان من خيوط الصوف، كما يكشف التأريخ الكربوني أنه يعود إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادي، وعُثر على العديد من الجوارب المصرية المميزة بالنمط نفسه، والمصنوعة من الصوف بألوان ساطعة عموما، مع نهايات تفصل الإصبع الأكبر عن بقية أصابع القدم..

واستخدم العلماء المجهر الرقمي لفحص الألياف، واكتشفوا أن المصريين استخدموا 3 ألوان فقط لمزج الألوان السبعة الداخلة في تصميم الجورب، ويقول العلماء إن مسح العديد من المنسوجات الأخرى، يمنحنا لمحة غير مسبوقة عن الحياة القديمة، وكيف يمكن أن تكون الأقمشة ملونة.

وتم التوصل إلى هذا الاكتشاف في مدينة Antinoupolis المصرية، التي لقبت باسم جمعية التنقيب المصرية في الفترة بين عامي 1913 و1914، من قبل العالم الإنكليزي، "جون دي مونينز جونسون"، وفي حين أن الجوارب كانت موجودة منذ العصر الحجري، عندما استخدم رجال الكهوف جلود الحيوانات، ويعتقد أن المصريين القدماء هم المسؤولون عن الجوارب المنسوجة الأولى..

مصدر الصورة (موقع the guardian)



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