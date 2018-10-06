15صورة تخفي خلفها معان وحكايات رائعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربي المتحدة

كانت الصور ولا تزال وسيلة لحفظ أفضل الذكريات، وقد لا نعير اهتماما بصورة ما نخبئها بصندوق، إلا أنها من الحميمية بالنسبة لنا بمكان بحيث أنها تختصر عمرا كاملا بحلوه ومره، وتشهد على ما خلى من الأيام بأفراحها وأحزانها، وبهذا الصدد اخترنا لكم عددا من الصور المتميزة التي تخفي خلفها قصصا أكثر من رائعة وتحمل في طياتها أكثر من عبرة وأكثر من دلالة:

- أطباء صينيون ينحنون احتراما لإرادة طفل بالتبرع بأعضائه لعلاج أطفال آخرين، حيث وافق على التبرع بأعضائه لحضات قبل موته، في آخر الصورة أمه تخفي بيديها دموعها المنهمرة حزنا واحتراما لابنها الذي لم يتجاوز الـ 11 من عمره.

- طفلة أمريكية في عمر الـ 17 تواجه الجنود الأمريكيين المدججين بالسلاح في تعبير منها على رفضها للحرب على الفيتنام.

- راهب يتقاسم وجبته الصغيرة مع نمر.

- أحد سكان بالي يعزف لأحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية وليرسم الابتسامة الصادقة على وجهه البريء.

- طبيب جراح عليه علامات الإرهاق بعد قيامه بعملية استبدال قلب استمرت 24 ساعة، في آخر الصورة مساعده وقد نام من شدة الإرهاق.

- الشخص الذي تمت له عملية استبدال القلب يعيش حتى اليوم وفي صحة جيدة بينما توفي الجراح في عام 2009.

- صحفي يحمل رضيعة بين يديه ويخترق جسرا إبان الحرب الأهلية في إسبانيا.

- سيدة تستقبل جثمان زوجها 60 سنة بعد فقدانه إبان الحرب الكورية.

- ركاب يهرعون لإنقاذ سيدة حاولت الانتحار في أحد القطارات في الصين.

- براءة الأطفال على وجه فتاة من قبيلة آربور الأثيوبية.

- آلاف النساك في دعاء من أجل السلام ونهاية الحرب.

- شاب إيرلندي يواجه السلاح بالصراخ ودون استعمال العنف ضد الجنود البريطانيين.

- تمرير الأطفال بين الأسلاك الشائكة ليرى الأجداد أحفادهم في كوسوفو.

- جندي يغذي قطة صغيرة لمدة أسبوعين خلال الحرب الكورية.

- أطفال في القطب يتحاورون حول كيفية قضائهم ليومهم في روسيا.

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مصدر الصور: موقع "uaewomen"