فرنسا تطلق دبة في جبال البيريني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أطلقت السلطات الفرنسية قبل يومين دبة بنية في الطبيعة كانت قد استقدمتها من سلوفينيا، في إطار خطة لوزارة البيئة لإعادة الدب إلى الحياة البرية. هذا وقالت وزارة البيئة في وقت لاحق إن السلطات ستطلق دبا ثانيا خلال الأيام المقبلة بعد أن استقدمته كذلك من سلوفينيا حيث توجد الدببة بكثرة.

وبحسب إذاعة "فرانس أنفو" شاهد المواطنون في القرى المجاورة لجبال البيريني جنوب غربي البلاد طائرة هليكوبتر تحلق فوق الجبال قبل أن تنزل حمولة كبيرة وسط الغابات. هذا وقد تجمع رعاة الغنم والأبقار في ساحات القرى المجاورة معترضين على العملية التي قامت بها السلطات حيث غالبا ما يخشى الرعاة أن تهاجم الدببة قطعانهم.

وتجدر الإشارة بأن الدببة كانت في القدم تعيش بكثرة في فرنسا إلا أن الصيد الجائر خلال العصور قضى عليها حتى وصل عددها عام 1990 لخمسة دببة فقط في جبال البيريني مما حثّ الحكومة على اتباع خطة لإعادة الدببة الى الجبال حيث استقدمت دببة من سلوفينيا. ويقدر عدد الدببة اليوم في جبال البيريني الفرنسية والأسبانية بنحو 40 دبا.



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