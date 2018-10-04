مطعم بريطاني يقدم وجبة "سمك ليس بسمك" للنباتيين فقط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يفتتح "دانيال ساتون" صاحب سلسلة مطاعم تقدم وجبة السمك والبطاطا (البطاطس) الشهيرة في بريطانيا فرعا جديدا للنباتيين يحمل شعار "سمكنا ليس فيه سمك"، بدأ ساتون تقديم وجبة "السمك والبطاطا النباتية" في واحد من فروعه في شرق لندن على سبيل التجربة في وقت سابق هذا العام لكنه لم يكن يتوقع الإقبال الكبير الذي شهده..

قال ”فكرنا أن نقدم وجبة نباتية ونرى ما سيحدث. سار الأمر بشكل جيد حقيقة، لذلك فكرنا في طرح قائمة طعام كاملة“، ومع تزايد الطلب على قائمة الطعام الجديدة يفتتح ساتون هذا الأسبوع أول فرع في لندن لوجبات السمك والبطاطا النباتية والذي يقدم كذلك الروبيان (الجمبري) النباتي، يقول ساتون إن الفرع الجديد سيساعده على تلبية الطلب ويمكنه من أن يكون المطبخ بكامله خال من أي أثر للحوم ومنتجات الألبان..

يضيف أنه يمثل فرصة كذلك لتحقيق الربح من تزايد الطلب على المأكولات النباتية والمطاعم البديلة، ويصنع السمك النباتي من زهور الموز المتبلة بأعشاب البحر لتكتسب طعم السمك ثم تقلى في "زيت غزير"..

تباع وجبة السمك النباتي بسعر 5.50 جنيه استرليني. ويقدم المطعم البرجر والنقانق النباتية كذلك ليكمل قائمة الوجبات السريعة النباتية، وتذوق العملاء المأكولات الجديدة في حفل تذوق يوم الاثنين 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وقالت "كات توماس" (32 عاما) "طعمه لذيذ... لا أعتقد أنه يشبه السمك لكنني بالتأكيد سآكل منه المزيد. مذاقه يبدو صحيا أكثر من السمك والبطاطا"..

اقرأ أيضا:

القط "دوغ" أشهر بائع سمك في فيتنام (صور)

