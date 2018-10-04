شركة بريطانية مثيرة للإهتمام تصنع سيارات وآلات للقطط (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

القطط هي من أكثر الحيوانات قربا من الإنسان، وهي حيوانات أليفة، يربيها كثير من الأشخاص، كما أنها تعيش مع الناس منذ ما يزيد على سبعة آلاف عام، وتنتمي القطط للثديّات، هناك الكثير من أنواع القطط، التي تختلف في الأشكال والألوان والأحجام.. ولتوثيق العلاقة بين الانسان اخترع البشر ألعابا لتسلية القطط المنزلية..

في هذا الصدد قامت شركة تدعى SUCK UK"، وهو اسم مثير للاهتمام، بتصميم وتصنيع مجموعة كبيرة من لعب الورق المقوى على شكل طائرات، دبابات، حواسيب، سيارات إطفاء.. للقطط فقط، وفق موقع "thechive"..



يتم تصميم هذه الألعاب بواسطة تطبيق خاص، يترجم التصاميم إلى قطع أوراق، ثم يتم تركيبها فتتحول إلى آلات حربية و مجسمات لأجهزة صغيرة، بالاضافة إلى طائرات بدون طيار تمكن القطط من التحليق على ارتفاع بسيط، أما إذا كنت من المولعين بالقطط، فما عليك سوى تجربة هذه الألعاب لكن لا تنسى أن الأمر يتطلب منك بعض الجهد، إذ يجب تجميع الأوراق وتركيبها لتصبح لعبة حربية متكاملة، وبعد هذا المجهود ستصبح قطتك مفتونة بهذه اللعبة.



مصدر الصور (موقع thechive)

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