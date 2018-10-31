12 عادة متعبة.. ممارستها الدائمة ستنعكس إيجابا على مستقبلك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ليس من السهل بالتأكيد أن تحسن من نفسك، وأسلوب حياتك، لكن الجهد الذي قد تبذله في سبيل أن تصبح أفضل يستحق المحاولة..

اليك هذه النصائح الـ 12 والتي ستحسن حياتك للأفضل لو التزمت بها ..

1- الاستيقاظ فجراً

يقول إيكن أوجلان إن على الشخص أن يحاول لاستيقاظ قبل شروق الشمس لأنه الوقت المثالي للدراسة والعمل. إذ ان الاستيقاظ في وقت ينام في الجميع في الساعة الخامسة مثلاً يساعدك على الاسترخاء عندما تبدأ يومك بصمت ، حتى وإن كان هذا يبدو صعباً

2- ابدأ يومك بالتمارين الرياضية

ربما يتطلع الكثير لفكرة ممارسة الرياضة فجراً، يتمنون لو أن لديهم القدرة والنشاط على الاستيقاظ كل يوم، لكن قلة هم من ينفذون بالفعل

التمارين الرياضية الصباحية مفيدة جداً لتبدأ يومك وقد أشعلت دورتك الدموية، هذا الأمرسيفتح لك ذهنك وآفاقك ..

وتذكر أن معظم رجال الأعمال الناجحين يجدون الوقت للتمرين فجراً لماذا لا تجد أنت أيضاً القليل من الوقت ؟

3- خذ حماماً بارداً

أخذ حمام بارد في نهاية يوم طويل لا يبدو مريحًا للغاية.

لكن الأبحاث تشير إلى أن الحمام البارد يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك. ووفقا لصحيفةة ميديكال دايلي، يمكن للمياه الباردة تحسين بشرتك، وتهدئة إجهادك ، وتعزيز الدورة الدموية في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك ، أفاد الأشخاص الذين بدؤوا يومهم بحمام بارد كانوا أكثر انتباهًا واندفاعا وجهوزية للتعامل مع اليوم.

4- تتبع ما تأكله

قد يكون تتعبع كل ما تأكله مجهداً وقد يأخذ بعضاً من وقتك ، لكن أنت لا تعلم كم تضرك بعض الأطعمة عندما تتناولها يومياً .

لكن لا عليك هناك تطبيقات هواتف عديدة يمكنها أن تزيح عن كاهلك اجهاد البحث المتواصل عن السعرات والمعلومات الغذائية في كل وجبة تتناولها .

5- كن صريحاً وصادقاً

أن تكون صادقاً مع من حولك يعتبر تحدٍ.

لكن هناك طريقة قد تسهل عليك هذا ، اكتب قائمة بالآشخاص الذين من حولك والذين يهمونك ، ودون لكل واحد منهم رسالة تخبره فيها عن صدق مشاعرك تجاهه ، اذكر له مواقف معينة جمعتكما .

ان التعامل بصدق مع من حولنا يجعلنا متصالحين مع نفسنا أكثر ومرتاحين أكثر .

6- اسأل عن كل شيء

كتب مالي جورام: "إن أكثر شيء غير مريح يمكن للمرء فعله هو أن يتساءل عن كل شيء يعتبر أمرا مسلما به ويبحث عن إجابات". "حاول أن ترى الجانب الآخر من كل معلومة تصلك "

7- تناول الطعام المغذي فقط

بعد أن تتبع طعامك ، ابدأ بتناول الطعام المغذي حقًا هذا سيغير حياتك إلى الأبد.

تناول الطعام العضوي قدر الإمكان - نعم ، إنه مكلف ، لكنه أرخص من الفواتير الطبية - التركيز على اللحوم الخالية من الدهون والخضار ، وتجنب الحبوب ، فـعندما تأكل شيئًا غير جيد بالنسبة لك ، لاحظ الفرق في طريقة شعورك ، هذا هو المفتاح!

8- راقب قروشك

من إصلاحات السيارات والتأمين إلى شراء القهوة والبطاطا المقلية ، تتبع كل قرش تصرفه لعدة أشهر .

وحاول الدفع مقابل كل ما تستطيعه نقدًا. "إذا كان عليك فتح محفظتك وسحب النقود ، فستفكر مرارًا وتكرارًا في مقدار احتياجك إلى شيء ما."

سوف تفاجأ كم من الديون التي يمكنك سدادها عندما ترى بعينيك نقودك الخاصة بك حرفيا.

9- وفر لتقاعدك

لا تقل غداً سأبدأ بالتوفير ، ابدأ من اليوم ، كل قرش تحفظه لمستقبلك سيؤثر ، لا تستهن بالمئة دولار التي توفرها شهرياً

في المستقبل ستتزايد مصاريفك وقد يصبح وقتها حقاً التوفير أمراً صعباً ، فكن واعياً وابدأ بحفظ بعض الأموال ليوم الشدة .

10 - تمرن على الحديث الجماهيري وفن الخطابة

أنت لا تعرف متى سيطلب منك فجأة أن تتحدث للجمهور، المناسبات قد تفاجؤك و لذا كن مستعداً .

التدريب حتى بينك وبين نفسك سيفيدك كثيراً كن مستعداً ، حتى لو بدا الأمر مخيفاً قليلا بالبداية .

11- اقرأ من أجل المتعة

القراءة من أجل المتعة هي واحدة من أفضل العادات التي يمكنك اكتسابها .

إنها مضمونة إلى حد كبير لجعلك أذكى - ويمكن أن تخفض الإجهاد والاكتئاب. هذه العادة تعزز أيضا قدراتك اللغوية والذكاء العاطفي ، وفقا لـ CNBC.

بالطبع قد يقول الكثير بأنهم لا يملكون وقتاً للقراءة ، لكن حقاً الفائدة التي ستجنيها ، تستحق أن تبذل جهداً لتجد وقتاً .

12- خصص وقتاً لهواياتك واهتماماتك

ربما في حياتك الصاخبة والمشغولة ، أول ما تضحي به هو وقتك الخاص بنفسك، تتخلى عن هواياتك واهتمامتك، وربما تقول لنفسك ، الهوايات ليست شيئاً جدياً .

لكن مهلاً إهمالك لوقتك الخاص قد يدخلك في اكتذاب واحباط ، فالعمل طوال الوقت أمر مجهد .

حاول أن تخصص ولو ساعة اسبوعية لتمارس أنشطة تحبها .

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