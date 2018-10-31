لمَ تعيش النساء أكثر من الرجال؟

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت دراسة أن معدل أعمار السيدات في معظم البلدان أعلى من معدل أعمار الرجال. وأشارت الإحصائيات في عام 2015 أن أعمار النساء تفوق أعمار الرجال بمعدل 4 سنوات، بينما وصل الفرق في سنة 2017 الى 5 سنوات في أمريكا.

والسبب الرئيسي في ذلك يعود الى جينات المرأة وبشكل خاص الى نوع الكروموسومات حيث يعتمد جنس الجنين على نوع الكروموسومات التي تتحد اثناء فترة التخليق. فعندما يتحد كروموسومان من فئة اكس x+ x ف الناتج هو جنين له جنس انثى ،اما إذا اتحد كروموسوم واي مع اكس x +y فالناتج هو جنين ذكر.

وقد اثبتت عدة دراسات كيف ان الكروموسوم اكس هو الجين الاقوى والاكثر مناعة ، ويعرف ان التلوميرز له دور مهم في الحفاظ على الصحة ومعدل العمر. فكلما اصيب التلوميرز بالتلف والضرر تسبب ذلك في قصر طول السلسة الجينية وتلفها ايضا، وتبع ذلك ارتفاع في فرصة الاصابة بالأمراض وقصر معدل العمر.

واثبتت الدراسات ان طول هذا الغلاف عند الولادة يكون أطول في النساء مقارنة بالرجال، مما يعطي السيدات ايجابيات صحية أكبر مقارنة بالرجال. وأيضا الى طبيعة السيدات السيكولوجية التي تدعم صحتهن النفسية والبدنية. فهن أكثر قدرة على التعامل مع التوتر والتعبير عن العواطف والمثابرة في السيطرة على اي مرض.

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