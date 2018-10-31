فنان ياباني يحول "memes" القطط لمجسمات ستدهشك (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( boredpanda)

الانترنت يحب الـmemes، خاصة تلك التي يكون أبطالها حيواتات، حينها تصبح هذه الـmemes مضحكة بشكل جنوني .

ومن وحيها قرر فنان ياباني موهوب باستخدام تقنية معروفة بـ "Meetissai" وأعاد هذه الـmemes إلى الحياة..

بدأ الفنان الياباني يقضي وقت فراغه في صنع منحوتات رائعة وواقعية أخذ فكرتها من الإنترنت، ولكن ليس أي حيوانات.. اختار هذا الفنان الصور الغريبة، والطريفة في نفس الوقت.

مصدر الصور : boredpanda

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