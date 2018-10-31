الشوكولاتة طعام فاخر منذ 5450 سنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة أن النبات الذي تصنع منه الشوكولاتة كان يُزرع بغرض الانتفاع به كطعام منذ أكثر من خمسة آلاف عام في غابات الأمازون المطيرة. وتشير البقايا الكيميائية التي عُثر عليها في الآنية الفخارية القديمة إلى أن السكان الأصليين الذين كانوا يقيمون في المناطق التي أصبحت الإكوادور حاليا كانوا يستخدمون الكاكاو كغذاء وشراب أو دواء.

وكان يعتقد حتى الآن أن أصول الشوكولاتة تعود إلى أمريكا الوسطى وليس أمريكا اللاتينية. وقال مايكل بليك من قسم الأنثروبولوجي في جامعة بريتيش كولومبيا في فانكوفر في كندا "كانت الاستخدام الأول للنبات أقدم بـ 1500 عام على الأقل مما كان لدينا سابقا من أدلة". وأضاف "وعثر على هذه الأدلة السابقة في المكسيك وأمريكا الوسطى".

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